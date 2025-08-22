Четыре новых трамвая закупят для Иркутска

Трамвайный парк продолжают обновлять в Иркутске. В настоящее время объявлена закупка на четыре новых вагона, которые в перспективе будут возить пассажиров по городским дорогам.

Каждый кузов будет односекционным, трехдверным, с переменным уровнем пола в средней части, следует из документации на портале госзакупок. Предусмотрено не менее 28 антивандальных сидений раздельного типа и площадка для инвалидов. Максимальная вместимость – не менее 150 человек.

Снаружи трамваи будут красно-белыми, внутри – в светлых тонах, двери – черными. На полу в салонах постелют специализированный ленолеум. Не менее 30% окон в каждом вагоне оборудуют форточками, установят кондиционеры и отопление. Запланирован монтаж системы видеонаблюдения.

Заказчиком выступил «Иркутскгортранс», сейчас муниципальное предприятие ищет подрядчика, которого определят в начале сентября. Стоимость контракта – 81,9 млн рублей. Выполнить поставку двух трамваем необходимо до 30 сентября 2025 года, еще двух – до 31 декабря 2025 года.

В Иркутске не первый год применяется практика закупки новых кузовов трамвайных вагонов: их приобретают отдельно, а на тележку с колесами устанавливают в городе собственными силами. Это позволяет сэкономить средства и быстрее обновить парк электротранспорта.