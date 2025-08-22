Солид Банк скорректировал ставки по рублевым депозитам для бизнеса

Солид Банк скорректировал процентные ставки по рублевым депозитам для бизнеса. Линейка депозитов содержит несколько вариантов, которые подойдут под разные цели и возможности. Бизнесу остаётся только выбрать подходящий ему вариант для размещения средств.

На текущий момент остаются доступными три рублевых депозита:

• Солид-Комфорт,

• Солид-Доход,

• Овернайт выходного дня.

Предложение по накоплению средств для бизнеса, нацеленное на повышенный и стабильный доход – «Солид-Доход».

Условия:

• Процентная ставка в диапазоне значений 13,1%–16,1% годовых. Ставка плавающая, зависит от суммы и срока размещения депозита.

• Срок – от 1 до 385 дней с возможностью пролонгации.

• Сумма – от 100 000 ₽. Специалисты Банка готовы проконсультировать любой бизнес в индивидуальном порядке.

По ссылке можно найти полные условия депозита «Солид-Доход».

«Солид-Комфорт» – подойдет новичкам в размещении средств бизнеса или для тех, кто предпочитает опциональные депозиты на случай форс-мажоров. По условиям клиентам доступны комфортные опции: частичное изъятие и пополнение. Подробнее на сайте Банка.

Условия:

• Процентная ставка находится в диапазоне 12,1%–15,1% годовых. Ее значение также зависит от суммы и срока размещения депозита.

• Сумма – от 100 000 ₽. Ограничений по сумме нет.

• Срок – от 32 до 385 дней с возможностью пролонгации. Получить консультацию по этому предложению можно по ссылке.

По краткосрочному рублевому депозиту «Овернайт выходного дня» бизнес может получить дополнительные средства за максимально короткий срок!

Условия:

• Процентная ставка – это значение актуальной на момент размещения ключевой ставки минус 2 п.п.

• Срок – на 1 рабочий день (при проведении операций в пятницу – на период с пятницы до понедельника включительно).

• Сумма – от 5 млн рублей. Советуем все детали обсуждать на консультации. Для этого ставьте заявку на сайте.

«Обращаем внимание, что максимально привлекательные процентные ставки теперь установлены на краткосрочные депозиты, где срок от 1 до 60-ти дней», – говорится в сообщении банка..