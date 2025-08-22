Новости

Три утопленных электросамоката нашли в Байкале

Фото: &#171;Подслушано Слюдянка&#187;

Природоохранная прокуратура организовала проверку после обнаружения трех электросамокатов в акватории озера Байкал рядом со Слюдянкой. Установлено, что устройства принадлежат компании «Юрент», а инцидент произошел в ночь на 27 июля 2025 года.

«Самокаты извлечены из воды, а нарушители привлечены к ответственности», – сообщили в Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Партнер компании-владельца сервиса, индивидуальный предприниматель, пояснил, что виновные лица оштрафованы на 30 тыс. рублей. Прокуратура продолжает контроль за соблюдением природоохранного законодательства на берегах Байкала.


