В Нижнеудинске открылся обновленный офис Сбера

Новый офис стал самым крупным в Нижнеудинском районе, а на его стенах появились изображения достопримечательностей города. Обновленный офис Сбера – это продуманное пространство, где удобно всем. Здесь внимание уделено созданию условий для комфортного пребывания клиентов с особыми потребностями, для самых маленьких посетителей есть игровая зона, а также люди могут приходить в офис вместе с небольшими собаками.

На открытии присутствовали глава города Нижнеудинска Юрий Маскаев, мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенев, региональный директор Иркутского отделения Сбера Елена Логинова и начальник ОМВД России по Нижнеудинскому району Хачатур Григорян.

«Мы подумали пространство до мелочей: клиенты экономят время и получают все необходимые услуги в уютной атмосфере. И для сотрудников мы создаём комфортную среду — современные рабочие места, удобные зоны отдыха, доступ к передовым IT-решениям. В Сбере чувствуешь себя частью большой команды и понимаешь, что твоя работа приносит реальную пользу людям», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Сбер — наш давний и надежный партнер. Мы видим, что банк не только оказывает финансовые услуги, но и вкладывается в развитие городской среды. Важно, когда бизнес и администрация объединяют усилия, чтобы сделать жизнь жителей более комфортной», — Юрий Маскаев, Глава Нижнеудинского муниципального образования.


Сибирское Информационное Агентство
