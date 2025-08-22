Новости

В Усть-Куте приступили к строительству многофункциональной спортплощадки при поддержке ИНК

В Усть-Куте началось строительство многофункциональной спортивной площадки при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК). Объект будет возведен в микрорайоне Железнодорожник в рамках областного конкурса «Есть решение». Проект направлен на поддержку инициатив жителей в сфере благоустройства, культуры, спорта, туризма и образования.

Новое пространство будет включать футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, зону воркаута, освещение и места для отдыха. Инициатор – местный житель, руководитель спортивного клуба Денис Незнаев. Завершение строительства ожидается осенью текущего года.

Всего на конкурс «Есть решение» от Усть-Кутского района поступило 40 заявок, из которых экспертная комиссия отобрала 15. На данный момент среди завершенных проектов – установка стелы в поселке Янталь, благоустройство спуска на пристань в районе Водного вокзала, на завершающем этапе находится строительство первой многофункциональной спортивной площадки для детей и подростков, детская площадка на улице Коммунистическая, обустройство парковок и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Проекты реализуются на условиях софинансирования: 10% стоимости составляют средства жителей, остальное – областной и местный бюджеты. В Усть-Кутском районе проекты также поддерживает ИНК.

Компания системно поддерживает развитие территорий своего присутствия, инициативы жителей и НКО. Предприятие с 2019 года проводит грантовые конкурсы «Энергия родной земли» и «Район моей мечты», благодаря которым реализовано более 100 проектов. Кроме того, за последние пять лет ИНК инвестировала свыше 1,5 млрд рублей в социальное развитие и инфраструктуру Усть-Кута и района.


