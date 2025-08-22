«Финишная лента уже близко»: МС-21 должен пройти сертификационные испытания в следующем году

Ростех планирует начать поставки полностью импортозамещенного МС-21 в 2026 году. Как рассказал РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов, сертификационные испытания МС-21 завершатся в следующем году, а «Суперджет-100» и Ил-114-300 получат сертификаты уже в 2025-м.

«Финишная лента уже близко. В 2026 году должны стартовать первые поставки самолетов всех трех типов», – заявил гендиректор.

На текущий момент заключены контракты на поставку 18 лайнеров МС-21, 42 самолетов «Суперджет-100», 11 Ту-214 и трех Ил-114-300.