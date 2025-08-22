Новости

Россияне столкнулись со сбоями в работе Google Meet

В работе сервиса для видеоконференций Google Meet зафиксированы массовые сбои. Как пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные платформы Downdetector, поступило 147 жалоб от пользователей, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии.

«44% жалоб связаны с невозможностью доступа к сайту, остальные – с проблемами в мобильном приложении и общим сбоем сервиса», – сообщается в отчете Downdetector.

Инцидент произошел на фоне роста популярности Google Meet после частичного ограничения звонков в популярных мессенджерах. Сервис занял второе место по скачиваниям в российском App Store после августовских ограничений.


