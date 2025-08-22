Новости

Самый дорогой авиабилет этого лета продали за 2,1 миллиона рублей

Летом 2025 года самый дорогой авиабилет был продан за 2,1 млн рублей на рейс Москва - Буэнос-Айрес, а рекордная цена внутри России зафиксирована на перелет в Горно-Алтайск — 650,4 тыс. рублей, согласно исследованию сервиса "Купибилет". Оба случая касаются бизнес-класса, сообщает ТАСС.

Минимальная стоимость перелета внутри России составила 1 275 рублей на рейс Москва - Мурманск (18 июня). Самый доступный международный билет обошелся в 2 463 рубля на рейс Москва - Минск (9 июля).

Запрос на экзотические и дальние направления формирует высокие цены, в то время как на внутренних и ближних зарубежных маршрутах наблюдается падение стоимости из-за переизбытка предложения и субсидирования. Разрыв между самым дорогим и дешевым билетом летом 2025 года превысил 1 680 раз, что указывает на сегментацию спроса.


