ЦБ отказался давать прогнозы по валютному курсу

Банк России решил отложить публикацию прогнозов по валютному курсу, как сообщил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в интервью «Российской газете». Он пояснил, что в текущих условиях пользы от таких прогнозов будет мало, так как они могут быть неправильно интерпретированы. Возможность публикации в будущем будет обсуждаться в рамках обзора денежно-кредитной политики ЦБ.

С лета прошлого года ЦБ устанавливает курсы валют после введения санкций против Мосбиржи, а с декабря 2024 года курсы рассчитываются на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

Рубль достиг двухлетнего максимума, укрепляясь последние десять месяцев. С конца ноября доллар потерял 32% своей стоимости, опустившись ниже 80 рублей. Аналогичная ситуация была в 2022 году, когда доллар резко вырос из-за геополитики, но затем длительное время снижался.

Ранее Банк России называл пять причин укрепления рубля:

1. Жесткая денежно-кредитная политика: Высокие ставки снизили потребительское кредитование и импорт.
2. Сезонные факторы: Низкая активность импортеров и рост экспорта.
3. Снижение риск-премии: Геополитическая деэскалация и переговоры по Украине.
4. Увеличение валютной выручки: Сокращение задержек в получении экспортной выручки.
5. Перенос спроса на автомобили: Сокращение импорта из-за накопленных запасов.

Как долго будет укрепляться рубль?

Аналитики ЦБ отмечают, что влияние ДКП на курс будет сохраняться до тех пор, пока будет поддерживаться ее текущая жесткость. Под жесткой политикой понимается не высокая процентная ставка, а высокая реальная ставка, то есть с поправкой на уровень инфляции.


