В Иркутске растянули 25-метровый триколор в День Государственного флага

В Иркутске состоялась торжественная церемония, посвященная Дню Государственного флага России. У мемориала Вечного огня общественные организации региона развернули 25-метровое полотнище триколора, символизирующее единство и силу народа.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В мероприятии приняли участие губернатор Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, представители администрации и общественных организаций.

«Жители Иркутской области – часть большой страны. Мы работаем на благо её процветания, решаем задачи социально-экономического развития одного из ключевых регионов Сибири. Вместе со всей Россией мы смотрим вперёд. И в этом будущем – наши дети, в чьих руках судьба родной земли. Для них флаг – это часть родной истории, которую им предстоит писать. Давайте передадим им не только знания и опыт, но и ту самую искреннюю любовь к Родине, которая делает нас единым народом», – обратился к участникам мероприятия Игорь Кобзев.

После торжественной церемонии губернатор Иркутской области пообщался с молодежью, детьми и их родителями, представителями старшего поколения.

«Флаг страны – это символ преемственности поколений, неразрывной связи времен, традиций и истории. Он объединяет всех нас в стремлении сделать Россию еще сильнее и прекраснее. Поднимая государственный штандарт, мы отдаем дань уважения прошлому и выражаем уверенность в будущем. Этот праздник объединяет всех нас, напоминает о том, что мы единый народ с общей историей и общими целями. Год 80-летия Победы – это повод еще раз осмыслить уроки истории, почтить память героев, отстоявших нашу свободу и независимость. Сегодня наши родные и близкие, друзья, коллеги сражаются в зоне специальной военной операции, проявляют мужество, героизм, сохраняя веру и приумножая славу российского флага. Мы гордимся нашими воинами. Их поддерживает вся Иркутская область, вся большая страна и наш флаг, под которым бойцы совершают настоящие подвиги, – подчеркнул глава региона.