Игорь Кобзев и Вячеслав Фетисов стали экспертами педагогического совещания в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выступили экспертами на августовском педагогическом совещании в Иркутске. Мероприятие собрало более 200 представителей образовательной системы региона для обсуждения новых возможностей в сфере образования и его влияния на социально-экономическое развитие Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Наши общие цели – обеспечить суверенитет и стабильность в стране, конкурентоспособность и технологическое лидерство на мировой арене, сохранение традиционных духовных ценностей. Роль образования в достижении этих целей огромна, именно вы – педагоги, мастера производственного обучения, управленцы, создаете главный потенциал, определяющий будущее страны, воспитываете и обучаете граждан, которые своими талантами, убеждениями и трудом и будут создавать это будущее», – сказал Игорь Кобзев.

В рамках совещания обсудили развитие профориентационных проектов, цифровизацию образования и создание инновационных площадок. Губернатор отметил вклад педагогов, воспитавших защитников Отечества.

«Учителя несут фантастическую ответственность во времена, когда идет огромный поток информации. Их профессиональный уровень – один из приоритетов для государства», – подчеркнул Вячеслав Фетисов.