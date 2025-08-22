Новости

Новый мост через реку Олху построили в Иркутской области: он выдержит до 100 тонн

Строительство нового моста через реку Олху завершили в Шелеховском районе Иркутской области. Стоимость проекта, который удалось реализовать с опережением графика, составила 178,6 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Протяженность железобетонного моста с подходами – более 400 метров. Грузоподъемность – 100 тонн, он рассчитан на проезд тяжелой техники. Возведены четыре опоры, пролетные строения, сделано освещение», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Новый мост построили на замену старому, который находился в аварийном состоянии. По данным властей, объект позволит значительно улучшить логистику, обеспечить бесперебойное движение транспорта, включая сельскохозяйственную и пожарную технику, а также повысить безопасность дорожного движения.


