Майнинговое оборудование на 5 млн рублей похитили из ангара в иркутском поселке

Крупную кражу оборудования для добычи криптовалюты зафиксировали в Иркутской области. Похитители вынесли из чужого ангара машинки для майнинга на сумму, превышающую 5 млн рублей.

Как отмечают в ГУ МВД России по региону, неизвестные проникли в ангар на улице Казачинской в поселке Магистральный и забрали из него «асики». Подозреваемых в совершении преступления удалось быстро поймать: ими оказались четверо местных жителей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанных отпустили под подписку о невыезде, по местам их проживание нашли похищенное оборудование – его изъяли. Расследование продолжается.