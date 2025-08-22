Новости

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета

Майнинговое оборудование на 5 млн рублей похитили из ангара в иркутском поселке

Крупную кражу оборудования для добычи криптовалюты зафиксировали в Иркутской области. Похитители вынесли из чужого ангара машинки для майнинга на сумму, превышающую 5 млн рублей.

Как отмечают в ГУ МВД России по региону, неизвестные проникли в ангар на улице Казачинской в поселке Магистральный и забрали из него «асики». Подозреваемых в совершении преступления удалось быстро поймать: ими оказались четверо местных жителей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанных отпустили под подписку о невыезде, по местам их проживание нашли похищенное оборудование – его изъяли. Расследование продолжается.

Читайте также:

Мошенника с майнинговым оборудованием из Иркутска нашли в Камбодже
20 августа 2025
Майнинговую ферму нашли в многоэтажке в Ангарске: она гудела на весь дом
13 августа 2025

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес