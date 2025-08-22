Новости

Новое здание школы откроет двери 1 сентября в Свердловском районе Иркутска

Завершено строительство дополнительного блока школы № 75 на улице Академической в Свердловском районе Иркутска. Он рассчитан на 1-4 классы. Объект начнет работать уже 1 сентября.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

«В новом блоке есть все для полноценного учебного процесса: кабинеты с современным оборудованием, библиотека, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинский кабинет. Детям будет комфортно и интересно», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Также в здании имеются просторная учительская и конференц-зал для проведения педсоветов и других мероприятий. Сейчас коллектив готовит школу к началу учебного года.

Напомним, достроить это здание удалось не сразу: сначала его возводил подрядчик, который не справился с заданием, из-за чего организацию пришлось поменять на другую: последней удалось завершить работы и сдать объект.


