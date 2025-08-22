Новости

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета

Усолье-Сибирское выиграло 130 млн рублей на благоустройство

Усолье-Сибирское Иркутской области стало победителем федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». Город получил крупную сумму, которую намерен потратить на благоустройство.

На конкурс Усолье-Сибирское представило проект «Город говорит», созданный при участии жителей. Им предусмотрено благоустройство территорий, прилегающих к Комсомольскому проспекту на участке от мемориала «Вечный огонь» до трамвайных линий, пояснил мэр Максим Торопкин.

При реализации планируется обустроить тротуары и пространства для активностей, на которые направят выигранные средства – 130 млн рублей.

«Малые города и исторические поселения» – Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Проводится Минстроем России с 2018 года по поручению президента РФ. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
Задачи конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг. В исторических поселениях создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес