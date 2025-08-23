Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 августа: 8 666,7803 руб/1 г золота и 97,5200/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 8 666,7803 руб.

1 грамм серебра - 97,5200 руб.

1 грамм платины - 3 455,4900 руб.

1 грамм палладия - 2 881,7400 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,7497 р. (0,43%) .

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8600 р. (1,94%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1199 р. (0,09%) .