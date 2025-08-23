Новости

Хоккейный матч с участием звезд спорта и губернатора в Приангарье покажут в прямом эфире

Сегодня, 23 августа, в  городе Ангарске Иркутской области состоится хоккейный матч с участием звезд спорта и сотрудников правительства региона. Событие можно увидеть очно во Дворце спорта «Ермак» либо онлайн.

На лед выйдут две команды. Первую – «Любимый Байкал» – возглавит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вторую – «Легенды хоккея» – двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Трансляция пройдет на «Рутубе» и в соцсети «ВК». Начало матча запланировано на 17:00.

Мероприятие является традиционным и проводится не первый год. Ранее оно проходило на Байкале, но в этом году из-за некрепкого льда в целях безопасности встречу перенесли.


