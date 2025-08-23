Уникальные в РФ иркутские катамараны на подводных крыльях выполнили первый рейс

Строительство и испытание первых в России катамаранов «Сарма» и «Селенга» на подводных крыльях завершили на иркутской судоверфи Восточно-Сибирского речного пароходства. Накануне они совершили первый пассажирский рейс.

Скриншот со страницы Антона Борисова

«Наша программа "Сделано в России" на телеканале "Россия24" следила за рождением этих уникальных судов несколько лет. <…> Это была сложнейшая работа. <…> Но! Все же получилось, и вчера был первый рейс с пассажирами», – рассказал в своем блоге ведущий телеканала Антон Борисов.

Строительством катамаранов занималась компания «Истлэнд» из Иркутска, проект реализовывался при поддержке государства. Плавсредства проектировали с учетом особенностей Байкала, а также с минимальной осадкой – меньше полутора метров. Суда будут развивать скорость до 65 километров в час и смогут перевозить за один рейс до 148 человек.