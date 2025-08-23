В августе в Иркутске прошёл конкурс ораторского мастерства «Зажги словом». Мероприятие традиционно организовал Сбер. Цель конкурса — поддерживать талантливых специалистов, дать им возможность развивать навык публичных выступлений и обмениваться профессиональным опытом.

На одной сцене встретились участники из Иркутска, Читы, Улан-Удэ, Братска, Ангарска и Свирска, а также сотрудники бизнес-предприятий и медицинский организаций Иркутска. Участники обсуждали актуальные темы: использование искусственный интеллекта в быту, развитие коллективов, баланс между работой и личной жизнью, преодоление сопротивления изменениям в рабочих процессах и влияние работы команд на жизнь региона.

Впервые все выступления участников готовились с использованием нейросетей GigaChat и Kandinsky. Использование ии-инструментов стало не только идеей для визуального оформления, а также и отдельным критерием оценки жюри выступлений спикеров. GigaChat — сервис на основе искусственного интеллекта, который быстро и качественно решает простые повседневные задачи — отвечает на вопросы, делится идеями, пишет, рисует и делает открытки на праздники, а Kandinsky — нейросеть, которая создаёт высоко художественные изображения в разных стилях и генерирует короткие видео.

«Конкурс „Зажги словом” существует с 2022 года. В 2023-м к нам присоединились первые партнёры. На одной площадке встречаются яркие спикеры из разных компаний, обмениваются опытом, а также обсуждают актуальные темы. У каждой организации своя корпоративная культура, и именно здесь мы можем делиться опытом, успешными идеями и проектами лучше понимать, чем живёт бизнес в нашем регионе», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Тема моего выступления — как моя команда может повлиять на жизнь региона. Я рассказала про проект „Местные производители“. В рамках этой инициативы мы помогаем малому бизнесу развиваться: размещаем продукцию местных компаний в наших магазинах и формируем ассортимент из товаров, которые производятся в Иркутской области и Бурятии. Это напрямую влияет на экономику и качество жизни региона», — Юлия Климова, директор по развитию продаж ТС «Слата».

«Я принимаю участие в этом мероприятии в качестве члена жюри уже второй раз. В этом году желание выступить на сцене выразили сразу трое сотрудников нашего учреждения. Для них это возможность выйти за рамки привычной работы. А для меня, как руководителя, — возможность увидеть коллег по-новому. Здесь они раскрываются с творческой стороны. Мы очень рады быть частью этого события», — Анна Данилова, главный врач Иркутской районной больницы.

В конкурсе принял участие 21 спикер. Для них это стало соревнованием в ораторском мастерстве, возможностью попробовать себя на большой сцене, обменяться опытом и освоить новые инструменты работы с ИИ. Каждый участник унес с собой уверенность в своих силах, новые полезные знания, а также диплом и памятный сувенир за участие в конкурсе.