Просрочки в микрофинансовых организациях выросли до максимума за полтора года

Во втором квартале 2025 года заметно активизировался рынок микрозаймов. Объем их выдачи в МФО увеличился на 7% в поквартальном выражении (кв/кв), до 533 млрд руб. Совокупный кредитный портфель достиг 739 млрд руб. В сегменте потребительских займов рост составил 6% кв/кв, в бизнес-сегменте — 23%, что указывает на восстановление спроса после сезонного снижения в начале года. При этом кэптивные (зависящие от других компаний) МФО, связанные с маркетплейсами и банками, вновь опередили по объемам независимых игроков, усилив свое доминирование на рынке.

«Ключевым фактором, определившим динамику, стало смещение спроса в сторону более доступных займов с полной стоимостью кредита менее 100% годовых, востребованных при покупках товаров онлайн, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Однако наряду с ростом рынка проявились и тревожные сигналы, так как уровень просроченной задолженности (NPL 90+) впервые за полтора года вырос до 28,3%, а каждая четвертая просрочка образовалась уже на первом платеже. Это свидетельствует о сохраняющейся избыточной долговой нагрузке граждан и высоком риск-аппетите МФО, несмотря на жесткие лимиты ЦБ. Для независимых игроков это может означать рост кредитных рисков и необходимость пересмотра бизнес-моделей, тогда как структуры, работающие в связке с крупными экосистемами, остаются более устойчивыми».

Ситуация указывает на то, что рынок МФО вступает в новый этап развития, где рост объемов сочетается с необходимостью балансировать между доступностью заемных средств и контролем рисков. В ближайшие кварталы можно ожидать, что регулятор продолжит ужесточать надзор за качеством портфеля и практиками оценки заемщиков. При этом спрос на микрозаймы сохранится высоким благодаря онлайн-ретейлу и ограниченному доступу части граждан к банковскому кредитованию. В долгосрочной перспективе структура рынка будет смещаться в сторону крупных кэптивных и банковских МФО, тогда как независимым компаниям придется либо специализироваться, либо искать партнерства для сохранения конкурентоспособности.