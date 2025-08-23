Налоговые льготы могут повысить объемы IPO до 150–200 млрд рублей к 2027 году

Центральный банк совместно с правительством активно работает над развитием российского рынка капитала и стимулирует компании выходить на биржу. В августе Центробанк представил в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг пакет мер, предлагающий привилегированный доступ публичных компаний к госгарантиям и госзакупкам, выделяя их в особую группу для получения промышленной ипотеки. Дополнительно предлагаются льготные условия аренды государственного имущества и доступ к инфраструктуре индустриальных парков и бизнес-инкубаторов. Эти шаги направлены на повышение привлекательности IPO и вторичного публичного размещения акций (SPO).



Предпосылкой для таких действий стала низкая активность на рынке публичных размещений. После всплеска в 2024 году в 2025 году интерес резко снизился, было проведено всего одно малое IPO. Без новых стимулов достичь поставленных целей президента по повышению капитализации и развитию фондового рынка (удвоению к 2030 году) невозможно. Чтобы поддержать выход компаний на биржу, государство предлагает ряд преимуществ, компенсируя расходы и риски, связанные с публичностью.

«Если меры будут реализованы, это может улучшить условия для будущих эмитентов и расширить число потенциальных IPO. Помимо предложенных сейчас инструментов, ранее обсуждались налоговые льготы для вышедших на биржу компаний, а также механизм субсидирования долевого финансирования как альтернатива субсидированию кредитов. Последний уже получил поддержку, но с налоговыми послаблениями процесс идет сложнее. Тем не менее набор стимулов уже постепенно формируется, и ключевая задача обеспечить его комплексность и долгосрочность», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

С учетом предложенных инициатив можно ожидать оживления интереса к размещениям в ближайшие годы. Вероятно, рост будет постепенным, и сначала меры приведут к увеличению числа сделок малого и среднего масштаба, а затем, при закреплении доверия инвесторов и улучшении рыночной конъюнктуры, к выходу на IPO крупных игроков.



«Таким образом, если пакет поддержки будет принят и заработает системно, российский рынок акционерного капитала сможет преодолеть нынешнюю паузу и вернуться к устойчивой динамике, особенно после более существенного снижения ключевой ставки ЦБ. Поэтому в условиях высокой ключевой ставки и ограниченной ликвидности рост числа IPO в 2025 году будет умеренным, предполагаем, что будет не более пяти-семи подобных сделок, но уже в следующем году можно ожидать увеличения количества первичных размещений на бирже по сравнению с текущем годом и их роста как минимум до значений 2024 года (15 IPO). А долгосрочный эффект будет зависеть от масштаба господдержки и вовлеченности госкомпаний в публичные размещения. Если налоговые льготы все же будут внедрены, это может стать дополнительным стимулом, увеличив объемы IPO до 150–200 млрд руб. к 2027 году», – резюмирует эксперт.