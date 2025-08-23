Новости

Пилот показал ночной Иркутск через лобовое стекло самолета

Пилот гражданской авиации Карен Новицкий, который летает на самолетах авиакомпании S7 Airlines, недавно выполнял перелет из Москвы в Иркутске, во время которого снял виды ночной столицы Приангарья через лобовое стекло. Записью он поделился в своем тг-канале.

На почти трехминутном видео можно увидеть значительную часть города буквально на ладони: отчетливо видны мосты, парки, здания, дороги, сияющие яркими огнями.

Снята посадка от момента снижения самолета до соприкосновения шасси со взлетно-посадочной полосой.


