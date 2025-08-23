Трамп намекает Украине, что ей придется принять условия России

Американский президент Дональд Трамп дал понять Украине, что ей придется принять соглашение на условиях России, сообщает NBC News со ссылкой на анонимный источник из Белого дома. 21 августа Трамп написал в Truth Social, что ожидает «интересные времена» в ситуации вокруг российско-украинского конфликта, сравнив его со спортивным состязанием, передаёт РБК.

«Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя <...> Это как отличная спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в нападении. Нет шансов на победу!» — написал Трамп и добавил, что впереди «интересные времена».

На августовской встрече с Трампом на Аляске президент России Владимир Путин предложил урегулировать конфликт, отказавшись от прекращения огня до заключения мирного соглашения. Среди условий Москвы — вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, признание Крыма российским, частичная отмена санкций и запрет на вступление Украины в НАТО, а также официальный статус русского языка.