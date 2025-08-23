Новости

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета

Трамп намекает Украине, что ей придется принять условия России

Читайте также:

Reuters раскрывает детали компромисса России и Украины
22 августа 2025
Трамп: Через две недели станет ясно, как продвигается урегулирование конфликта на Украине
22 августа 2025

Американский президент Дональд Трамп дал понять Украине, что ей придется принять соглашение на условиях России, сообщает NBC News со ссылкой на анонимный источник из Белого дома.  21 августа Трамп написал в Truth Social, что ожидает «интересные времена» в ситуации вокруг российско-украинского конфликта, сравнив его со спортивным состязанием, передаёт РБК.

«Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя <...> Это как отличная спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в нападении. Нет шансов на победу!» — написал Трамп и добавил, что впереди «интересные времена».

На августовской встрече с Трампом на Аляске президент России Владимир Путин предложил урегулировать конфликт, отказавшись от прекращения огня до заключения мирного соглашения. Среди условий Москвы — вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, признание Крыма российским, частичная отмена санкций и запрет на вступление Украины в НАТО, а также официальный статус русского языка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (610)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Уникальные в РФ иркутские катамараны на подводных крыльях выполнили первый рейс
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес