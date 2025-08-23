Путин поддержал запрет вейпов: что ждет регионы?

Законопроект, позволяющий регионам запрещать продажу вейпов, направлен в правительство для рассмотрения, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в Telegram. Президент Владимир Путин ранее поддержал эту инициативу, предложенную губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Метелев отметил, что уже направлял подобное предложение в правительство и получил поддержку от Роспотребнадзора. Он уверен, что после одобрения президента другие органы власти также поддержат инициативу, передаёт газета "Ведомости".

Законопроект включает дополнительные меры, такие как установление минимальной площади для магазинов, где можно продавать вейпы, запрет на ввоз вейпов и жидкостей в Россию и приостановка работы точек за продажу насвая и снюса детям.

На этой неделе Путин поддержал идею дать регионам полномочия на полный запрет вейпов, предложив испытать эту инициативу в пилотном режиме в Нижегородской области. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что большинство депутатов поддерживают полный запрет продажи вейпов, и в ближайшие два месяца будет принят соответствующий законопроект.

Как показал опрос, большинство россиян выступают за полный запрет продажи вейпов. 74% участников опроса поддержали запрет, 18% – не одобрили, 8% заявили, что им все равно. Всего проголосовало более 265 тыс. пользователей.