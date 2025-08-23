Новости

Реконструкцию Маратовской развязки со строительством нового моста проведут в Иркутске

В Иркутске проведут реконструкцию Маратовской развязки со строительством нового моста через реку Ушаковку в районе улицы Карла Маркса. Вскоре начнутся подготовительные мероприятия.

Фото: документация на портале госзакупок

Подрядчик, который выполнит соответствующие работы, уже определен. Ему предстоит провести сбор исходных данных для проектирования, обследование территории, инженерные изыскания, создать проект и согласовать его. Получить положительное заключение государственной экспертизы нужно не позднее 20 ноября 2027 года, после чего запланирована реализация.

Стоимость контракта составила 73,3 млн рублей. Работы будут оплачены из городского бюджета. Предполагаемая стоимость строительства объекта, согласно документации на портале госзакупок, составляет 10,5 млрд рублей. Точная сумма будет уточнена при проектировании.


