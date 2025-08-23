Новости

Иркутский бар включили в пятерку лучших в России
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Иркутский бар включили в пятерку лучших в России

Церемония вручения ежегодной премии лучшим российским барам Where2Drink состоялась накануне в Нижнем Новгороде. В ее рамках были выбраны топовые заведения со всей страны. В список вошел бар из города Иркутска.

Речь о Humble. Social Club&bar – он разместился на почетном четвертом месте по стране, в Сибири же и на Дальнем Востоке в 2025 году признан лучшим. Заведение включают в число топовых в России уже не первый раз: например, в прошлом году его назвали главным баром России. В этом же году первое место досталось Butler The Japanese Bar из Москвы, второе – More из Казани, третье – The Bix из столицы.

Humble. Social Club&bar появился в Иркутске в 2020 году. Его основателем является уроженец Читы, шеф-бармен Петр Стихий, который при создании проекта отошел от таких стереотипов, как лофт и полумрак, и, в свое время, открыл бар в новом формате. Также организация представляет собой социальный клуб, где можно пообщаться на интересные темы.

