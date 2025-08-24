Команда правительства Иркутской области вничью сыграла в хоккей со звездами спорта

Товарищеский хоккейный матч между командами «Любимый Байкал» и «Легенды хоккея» состоялся 23 августа во дворце спорта «Ермак» в городе Ангарске Иркутской области. Капитанами выступили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Игра получилась по-настоящему динамичной и яркой. Первая шайба была нашей, ее забросил Константин Зайцев, завершили в ничью – 10:10. Спасибо всем участникам за игру и зрителям за поддержку!» – прокомментировал Игорь Кобзев.

В состав команды гостей вошли олимпийские чемпионы Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Вячеслав Буцаев, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин и другие спортсмены. Правительство представляли председатель кабмина Иркутской области Константин Зайцев, председатель заксобрания региона Александр Ведерников, сотрудники силовых ведомств, ветераны ангарского хоккея и другие.

На мероприятии присутствовали более 6,5 тысячи зрителей. Также сотни людей смотрели онлайн-трансляцию.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Традиционно планируется провести аналогичную встречу. Обычно матч организуют на Байкале, но нынче из-за непростой ледовой обстановки состязание перенесли в помещение. Первая встреча состоялась в 2021 году.