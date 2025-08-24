Рост объемов производства цемента зафиксировали в Ангарске в 2025 году

В Иркутской области растут объемы производства и реализации продукции на АО «Ангарскцемент», которое является одним из ведущих предприятий цементной отрасли в Восточной Сибири. Мощность комбината составляет 1,3 млн тонн цемента в год.

По данным областного правительства, за первое полугодие 2025 года завод произвел 332,7 тыс. тонн цемента – на 3% больше, чем за январь-июнь 2024-го. Объем реализации вырос на 3,5% за аналогичный период и составил 323,9 тыс. тонн.

В 2025 году комбинат расширил ассортимент до восьми видов продукции: здесь выпускают пять общестроительных портландцементов и три специальных, используемых для производства бетонов аэродромных и дорожных покрытий, железобетонных изделий и мостовых конструкций.

С помощью продукции завода создают значимые для Приангарья проекты: строят второй Кодарский и второй Северомуйский тоннель в рамках третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог, газопровод «Сила Сибири», реконструируют международный аэропорт «Братск», возводят горно-обогатительный комбинат «Светловский», фабрику для разработки месторождения «Сухой лог», Иркутский завод полимеров и другие.