Система для дистанционного видеомониторинга лесных пожаров появится в Иркутской области

В Иркутской области создадут систему для дистанционного видеомониторинга и раннего обнаружения пожаров на территории земель лесного фонда. Сейчас ведутся поиски подрядчика для выполнения этих работ.

Запланирована установка камер на высотных объектах: они смогут обеспечить визуальный осмотр прилегающей территории на 360 градусов и на расстоянии не менее 18 км. Это позволит выявить очаги возгораний на ранней стадии (на дымной фазе), оперативно информировать о них с указанием координат для быстрого тушения.

Устройства разместят в 72 различных точках в Приангарье, следует из документации на портале госзакупок, в том числе в Иркутске, Аларском, Боханском, Слюдянском, Иркутском районах, а также на многих других территориях.

Подрядной организации, поиски которой сейчас ведутся, предстоит выполнить поставку, установку и настройку оборудования и программного обеспечения автоматизированной системы видеомониторинга, согласовать места монтажа с операторами связи, обучить пользователей.

Система должна появиться в Приангарье до 31 декабря 2025 года. Она будет работать в бесперебойном режиме. Стоимость проекта – 42,6 млн рублей.


