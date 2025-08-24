Новости

Двоих военнослужащих из Иркутской области спасли из украинского плена

146 российских военнослужащих были спасены сегодня из украинского плена. Среди них есть двое жителей Иркутской области. Взамен Украина получила аналогичное количество своих солдат.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Совсем скоро они вернутся домой», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Спасенные военные из Приангарья являются уроженцами Черемхово и Слюдянки. Они наряду с другими пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

