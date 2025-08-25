Итальянский пианист Лоренцо Баньяти искупался в ледяном Байкале

В Иркутскую область приехал итальянский пианист и блогер Лоренцо Баньяти. Он не только полюбовался живописными сибирскими пейзажами, но и искупался в ледяном Байкале. Впечатлениями об этом событии он поделился в своем видеообзоре, опубликованном в соцсетях.

Скриншоты со страницы Лоренцо Баньяти в соцсетях

«Она просто ледяная, по крайней мере, по меркам Италии. <…> Очень холодно! Но что поделать? Я же венецианский сибиряк! Ныряем!» – прокомментировал Баньяти свой заплыв, отметив после него, что, несмотря на холод, вода оказалась приятной и бодрящей.

Также музыкант прокатился на парусной лодке, помогая экипажу расправлять паруса, попробовал местную кухню, сидя на берегу, а также научился бурханить – проводить обряд задабривания духов в священных местах.

Основной же целью визита итальянца было участие в международном форуме «Байкал», который проходил в августе в Ольхонском районе Приангарья. Здесь Лоренцо Баньяти выступил с концертом, лекцией и ответил на вопросы участников.

«Grazie, Байкал! Я буду помнить тебя всегда!» – резюмировал пианист.