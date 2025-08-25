Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян осенью: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: россияне обменялись с Украиной 146 на 146, в РФ осенью ожидается трехдневная рабочая неделя, банки снижают ставки по вкладам, а в Иркутской области отправились в плавание уникальные катамараны. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

146 на 146

Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, отдав взамен аналогичное количество солдат ВСУ. Сейчас граждане РФ находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Всех российских военнослужащих доставят домой для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

Снижение ставок

Процентные ставки по вкладам снизили ряд крупных банков в период с 18 по 22 августа 2025 года на 0,05–1,5 п.п. Это выше, чем на предыдущей неделе. В среднем ставки в банках, по подсчетам аналитиков, составляют по трехмесячному вкладу 15,83%, по полугодовому – 14,82%, по годовому вкладу – 13,79% без учета специальных условий.

Короткая неделя

Первая рабочая неделя ноября в этом году окажется трехдневной. Это следует из постановления правительства РФ о переносе выходных. Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября (понедельник и вторник), работать три дня, а потом 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье) снова отдыхать. Предыдущая рабочая неделя будет шестидневной. Следующие же длинные выходные после ноября ожидаются лишь в период празднования Нового года.

Уникальные катамараны

Первые в России катамараны «Сарма» и «Селенга» на подводных крыльях создали в Иркутске – их испытали и отправили в первое плавание с пассажирами. Суда строили несколько лет, проектируя с учетом особенностей Байкала. Они будут развивать скорость до 65 километров в час и смогут перевозить за один рейс до 148 человек.

Лучший бар

Бар из Иркутска стал лучшим в Сибири и на Дальнем Востоке, а также вошел в пятерку топовых по России по версии Where2Drink. Речь о Humble. Social Club&bar. В прошлом же году заведение возглавило аналогичный список. Первое же место в 2025-м досталось Butler The Japanese Bar из Москвы, второе – More из Казани, третье – The Bix из столицы. Humble. Social Club&bar на четвертой строчке.