Дальневосточный банк запустил экспресс-лизинг

Лизинг остается для бизнеса одним из оптимальных способов приобретения дорогостоящего имущества. Дальневосточный банк запустил собственную программу лизинга в начале нынешнего года, а сегодня предлагает предпринимателям ее облегченный вариант – экспресс-лизинг.    

Финансовый продукт отличает упрощенная процедура подачи и рассмотрения документов. Срок экспресс-лизинга – от 12 до 60 месяцев, максимальная сумма финансирования – 15 млн рублей. Программа позволяет приобрести легковой и грузовой транспорт, спецтехнику и оборудование без значительных единовременных затрат. При приобретении в лизинг автотранспорта оплату КАСКО осуществляет Дальневосточный банк.

«Лизинг выгодно отличается от стандартного кредита своей доступностью, отсутствием дополнительного обеспечения, возможностью снижения налоговой нагрузки. Он является удобным инструментом приобретения активов и позволяет эффективно управлять ресурсами предприятия», - отмечает начальник Кредитного департамента АО «Дальневосточный банк» Ольга Шевченко.

С полными условиями лизинга в Дальневосточном банке можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

