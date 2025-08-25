Мерц предупреждает: социальные пособия для иностранцев под угрозой

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика страны больше не может поддерживать нынешнюю систему социального обеспечения. Он призвал пересмотреть модель пособий, значительная часть которых идет на иностранцев, сообщает The Telegraph.

Мерц предупредил, что государство всеобщего благосостояния в его текущем виде не может финансироваться экономически. В прошлом году на пособия было потрачено рекордные €47 млрд, и расходы продолжают расти, передаёт РБК.

В Германии действует широкий спектр социальных мер, включая пособия на жилье и детей, выплаты безработным и субсидии по уходу за больными. Однако экономика страны в 2025 году находится в стагнации, а расходы на социальное обеспечение увеличиваются из-за старения населения и роста безработицы. Многие получатели пособий не являются гражданами Германии.

Мерц также подчеркнул важность борьбы с нелегальной миграцией. 18 июля глава МВД Германии Александр Добриндт подписал соглашение с коллегами из Франции, Австрии, Польши, Чехии и Дании для борьбы с нелегалами. Ранее Мерц предлагал изменить закон о гражданстве, увеличив срок проживания для его получения.

По данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), во втором квартале 2025 года экономика Германии сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а в годовом выражении ВВП ФРГ вырос на 0,4%.