Взрывной рост: серверное оборудование дорожает быстрее инфляции в три раза

Цены на серверное оборудование и системы хранения данных (СХД) в 2024 году выросли на 24–30% по сравнению с 2023 годом, и эта тенденция сохраняется в 2025 году, передаёт газета "Ведомости". Исследование «СТРИМ консалтинга», проведенное совместно с консорциумом «Вычислительная техника», выявило, что основной причиной роста цен стали инфляция, повышение курса доллара и усложнение логистических цепочек для ввоза компонентов и микроэлектроники.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, что означает, что цены на вычислительное оборудование росли в 2,5–3 раза быстрее, чем официальный уровень инфляции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
