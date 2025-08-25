Новости

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета

Вэнс объясняет: почему США не вводят новые пошлины на Китай

Соединенные Штаты не вводят новые пошлины на китайский импорт из-за уже высоких тарифов в 54%, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает NBC. Он отметил, что существующие ограничения достаточно серьезны, а отсутствие новых санкций связано с «непониманием происходящего». Вэнс подчеркнул, что американские власти вели переговоры с Китаем на всех уровнях, стремясь заручиться поддержкой Пекина в прекращении конфликта на Украине, передаёт РБК.

Отношения между США и Китаем обострились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом весной 2025 года, когда Вашингтон повысил пошлины на китайские товары. В ответ Пекин сделал то же самое. В мае-июне 2025 года стороны временно договорились о снижении пошлин на 90 дней, что привело к перемирию в торговой войне, но переговоры вновь зашли в тупик.

Китай критиковал США за «менталитет холодной войны», заявляя о готовности защищать свои интересы. Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что после временного перемирия прогресс замедлился, и для нового соглашения может потребоваться встреча лидеров двух стран. По данным South China Morning Post, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться до или во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее, запланированного на конец октября.

Читайте также:

Китай готовится к зиме и закупает рекордные объёмы СПГ на фоне торговых войн
19 августа 2025
CNBC: США на 90 дней отложили введение новых пошлин в отношении Китая
12 августа 2025

Напомним, торговый дефицит США с Китаем сократился почти на треть по итогам июня и достиг минимального значения с февраля 2004 года. Об этом свидетельствуют данные управления экономического анализа США.  В июне американские компании экспортировали в Китай товары на $10,1 млрд (на $3,1 млрд больше по сравнению с маем). При этом импорт из КНР сократился на $1,4 млрд и составил $19,4 млрд. Таким образом показатель торгового дефицита США с Китаем снизился на $4,6 млрд — до $9,4 млрд.

Китай был и остается одной из ключевых целей торговой войны Дональда Трампа. Сейчас большинство китайских товаров, ввозимых в США, облагаются существенными импортными пошлинами, что сказывается на объемах поставок. Политика господина Трампа тем не менее привела к тому, что торговый дефицит США с Китаем за пять месяцев сократился на 70%, то есть на $22,2 млрд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Торговые войны 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (61)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Уникальные в РФ иркутские катамараны на подводных крыльях выполнили первый рейс
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес