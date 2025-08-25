Россияне верят в урегулирование конфликта после встречи Путина и Трампа на Аляске

Большинство россиян (68%) положительно оценили переговоры президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшиеся 15 августа на Аляске. Особенно довольны молодежь (18–24 года) и старшее поколение (60+), где одобрение составило 74%. Менее восторженно отнеслись к встрече люди в возрасте 25–34 лет (61%), 45–59 лет (63%) и 35–44 лет (64%). Опрос ВЦИОМ показал, что 6% россиян негативно оценили саммит, а 20% затруднились с ответом, передаёт газета "Ведомости".

Россияне отметили сам факт встречи, конструктивную беседу, достойное поведение Путина и гостеприимство, а также возможность окончания боевых действий на Украине. Более половины опрошенных (53%) считают, что переговоры приблизили урегулирование конфликта, тогда как 28% считают, что они не повлияли на ситуацию.

Молодежь (18–24 года) наиболее оптимистична в ожиданиях, что встреча на Аляске приблизит мир (72%). Старшее поколение чаще считает, что ситуация не изменилась. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что перспектива перехода к переговорам приблизилась.

Фонд общественного мнения сообщает, что встреча Путина и Трампа стала самым интересным событием для 38% респондентов. Уровень спокойствия граждан также вырос с 53 до 56%.

Социолог Денис Волков подчеркнул, что россияне воспринимают переговоры как шаг к урегулированию конфликта и возвращению к мирной жизни. Предыдущие встречи в Эр-Рияде и Стамбуле также воспринимались позитивно. Встреча президентов рассматривается как шаг от ядерного конфликта.

15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США, в ходе которого обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Прогресс был достигнут, но окончательной сделки пока нет. Условия Москвы включают вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, признание Крыма российским, частичную отмену санкций и запрет на вступление Украины в НАТО. Президент США Дональд Трамп оценил саммит с Владимиром Путиным на 10 из 10.