Рост вопреки: как санкции повлияли на бизнес в России

Вопреки ожиданиям, персональные санкции против российских компаний не оказали значительного негативного влияния на их выручку. Напротив, ограничения способствовали расширению деятельности подсанкционных предприятий в некоторых сегментах. Такие результаты представлены в исследовании «Оценка воздействия адресных (персональных) санкций США на российские компании в 2014–2023 гг.», опубликованном в журнале «Вопросы экономики». Автор исследования, кандидат экономических наук Алексей Калинин из НИУ ВШЭ, провел анализ на основе данных 3198 подсанкционных компаний и их финансовой отчетности, сообщает газета "Ведомости".

Анализ сравнивал изменения выручки этих компаний с динамикой предприятий в отрасли, включающей 78 861 единицу. В контрольную группу вошли компании с аналогичной основной деятельностью, определенной по ОКВЭД. Учитывались юрлица с выручкой более 100 000 руб. в 2019 г. и числом сотрудников более 10. Все данные были приведены к сопоставимым ценам 2014 года с использованием индекса потребительских цен.

После введения санкционного режима в 2024 году специалисты провели оценку влияния ограничений на различные отрасли экономики и конкретные предприятия. Согласно основным заключениям экспертов, негативные последствия для российских компаний окажутся незначительными и вполне управляемыми.


/ Сибирское Информационное Агентство /
