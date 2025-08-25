Ректор МФТИ: 10% выпускников Физтеха уезжают за границу

Каждый десятый студент магистратуры Московского физико-технического института (МФТИ), известного как Физтех, после завершения учебы отправляется за рубеж. Обычно причиной отъезда становится продолжение образования. Об этом сообщил ректор вуза Дмитрий Ливанов в интервью газете «Ведомости».
Ливанов основывается на официальной статистике Роструда относительно занятости выпускников высших учебных заведений. Ректор подчеркнул, что процент покинувших страну молодых специалистов остается приемлемым, поскольку многие из них позже возвращаются обратно в Россию, защитив там докторскую степень (PhD).
По воспоминаниям самого Ливанова, раньше ситуация выглядела иначе: в конце прошлого века примерно каждый пятый выпускник покидал родину ради карьерных перспектив за рубежом. Особенно ярко эта тенденция проявилась в девяностые годы, когда большинство лучших выпускников вообще оставляли Россию навсегда.
Тем не менее, согласно нынешним данным, около трети вернувшихся выпускников устраиваются на работу именно в стенах родного университета. Это объясняется конкурентными условиями труда, включая достойные заработные платы и комфортные бытовые условия, аналогичные международным стандартам.