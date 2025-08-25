Компания из Нижнеилимского района ускорила производство на 40% благодаря федпроекту «Производительность труда»

Лесоперерабатывающая компания «Дубрава» (п. Сохатый, Нижнеилимский район) стала первым предприятием Иркутской области, присоединившимся к федеральному проекту «Производительность труда» в 2025 году. Благодаря поддержке экспертов Регионального центра компетенций уже через полгода работы предприятие достигло значимых результатов: время производственного процесса сокращено на 41%, уровень незавершённого производства уменьшен на 21%, выработка на одного сотрудника в пилотном потоке выросла на 11%, а внедрение системы автономного обслуживания позволило сократить простои на 20%.

Эти изменения стали возможны за счёт внедрения инструментов бережливого производства и комплексной работы команды предприятия совместно с экспертами РЦК.

«ООО «Дубрава» демонстрирует на практике, как сочетание финансовых и нефинансовых мер поддержки помогает предприятиям быстрее достигать заметных результатов и повышать эффективность работы: ранее оно получило льготный заем от Фонда развития промышленности на приобретение нового оборудования по федерально-региональной программе «Проекты лесной промышленности», – рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Федеральный проект «Производительность труда» с этого года реализуется в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он открыт для предприятий несырьевых отраслей с выручкой от 400 млн рублей. За время его реализации участниками проекта стали 99 производственных, обрабатывающих, торгово-сервисных компаний из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово. Половина из них относится к обрабатывающим производствам, по 18% у сфер строительства и торговли, доля гостиниц и общепита составляет 9%, 5% участников относятся к сфере транспортировки и хранения.

В этом году Региональный центр компетенций Иркутской области для предприятий, которые по отраслевому признаку либо по величине выручки не могут присоединиться к федпроекту, подготовил специальные обучающие программы, которые позволят применить накопленный опыт и механики бережливого производства на практически любом предприятии региона.

Следить за событиями федпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК. Бесплатные методические материалы по бережливому производству можно найти на ИТ-платформе «Производительность.рф».