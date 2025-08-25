Россия может нарастить объем перевозок по Северному морскому пути

Президент России Владимир Путин заявил о перспективах увеличения грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) во время встречи с работниками атомной отрасли. Об этом пишет газета «Известия».

«Количество перевозок по Севморпути будет расти вместе с увеличением объемов навигации. В транспортировках заинтересованы многие государства», – отметил Путин.

Президент также упомянул обсуждение сотрудничества в Арктике с американскими партнерами, включая возможные совместные проекты на Аляске. Отдельное внимание было уделено стратегическому значению региона для обороноспособности страны и добычи минеральных ресурсов.