Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Россия может нарастить объем перевозок по Северному морскому пути

Президент России Владимир Путин заявил о перспективах увеличения грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) во время встречи с работниками атомной отрасли. Об этом пишет газета «Известия».

«Количество перевозок по Севморпути будет расти вместе с увеличением объемов навигации. В транспортировках заинтересованы многие государства», – отметил Путин.

Президент также упомянул обсуждение сотрудничества в Арктике с американскими партнерами, включая возможные совместные проекты на Аляске. Отдельное внимание было уделено стратегическому значению региона для обороноспособности страны и добычи минеральных ресурсов.


