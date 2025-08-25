Новости

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета

Особый народ: 40% россиян подтвердили свое отличие от всех остальных народов

Менее половины россиян (39%) считают, что русские — это «совершенно особый народ», в то время как 61% полагают, что они такие же, как и другие народы. Это результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в мае среди 1600 россиян. Респонденты, которые считают русских особенными, указывают на их мировоззрение, духовные ценности, душевность, богатую культуру, православие, патриотизм и сострадание, сообщает газета :Ведомости".

Среди сторонников идеи «особенности» больше всего людей в возрасте от 45 до 60 лет и старше 60 лет (по 45%). Молодежь 18–24 лет в большинстве своем (77%) считает, что русские ничем не отличаются от других народов.

В 2025 году 50% респондентов считают, что судьба русских в чем-то легче, а в чем-то труднее, чем у других народов. В 2000 году 71% полагал, что судьба русских тяжелее, но этот показатель снизился до 32%.

Эксперт ВЦИОМ Мария Григорьева отмечает, что за последние три десятилетия Россия переосмыслила свою идентичность и роль в мире. Чувство национальной гордости и уверенность в собственных силах укрепились, а «особый путь» стал инструментом позиционирования России как самостоятельного центра силы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Уникальные в РФ иркутские катамараны на подводных крыльях выполнили первый рейс
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес