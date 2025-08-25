Особый народ: 40% россиян подтвердили свое отличие от всех остальных народов

Менее половины россиян (39%) считают, что русские — это «совершенно особый народ», в то время как 61% полагают, что они такие же, как и другие народы. Это результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в мае среди 1600 россиян. Респонденты, которые считают русских особенными, указывают на их мировоззрение, духовные ценности, душевность, богатую культуру, православие, патриотизм и сострадание, сообщает газета :Ведомости".

Среди сторонников идеи «особенности» больше всего людей в возрасте от 45 до 60 лет и старше 60 лет (по 45%). Молодежь 18–24 лет в большинстве своем (77%) считает, что русские ничем не отличаются от других народов.

В 2025 году 50% респондентов считают, что судьба русских в чем-то легче, а в чем-то труднее, чем у других народов. В 2000 году 71% полагал, что судьба русских тяжелее, но этот показатель снизился до 32%.

Эксперт ВЦИОМ Мария Григорьева отмечает, что за последние три десятилетия Россия переосмыслила свою идентичность и роль в мире. Чувство национальной гордости и уверенность в собственных силах укрепились, а «особый путь» стал инструментом позиционирования России как самостоятельного центра силы.