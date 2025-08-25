Новости

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Господдержка МСП и самозанятых с начала года сократилась на 40%

Объем государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России сократился на 39% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование ВШЭ, компании и самозанятые получили 164,9 млрд рублей вместо прежних 270 млрд.

«Акцент смещается в сторону адресности и жесткого отбора заявок, а также от прямых дотаций к контрактной поддержке», – пояснил эксперт Президентской академии Даниил Гоненко.

Сокращение связано с ужесточением критериев отбора и смещением приоритетов на отрасли, значимые для экономики. Количество получателей поддержки уменьшилось на 22%, при этом льготное кредитование стало доступно только предприятиям из приоритетных секторов.


