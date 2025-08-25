Путин: высокая процентная ставка не будет вечной

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Зачитывая доклад, господин Никитин сказал, что в 2025 году в регионе ожидается снижение темпа роста инвестиций из-за высокой процентной ставки, сообщает "Коммерсант".

«Она (процентная ставка,— "Ъ") не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом»,— сказал Владимир Путин.

Банк России дважды снизил ключевую ставку: сначала с 21% до 20% в июне, затем до 18% в июле. Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения показателя до конца текущего года, однако намерен продолжать жесткую монетарную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2026 году.



Аналитики ранее отмечали, что если до середины сентября не случится резких негативных изменений на внешнем рынке, угрожающих рублю и провоцирующих всплеск инфляции, Центральный банк может вновь пойти на снижение ключевой ставки до диапазона 16–17%.