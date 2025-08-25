Новости

Дефляция в России сохраняется пятую неделю подряд

В России зафиксирована пятинедельная дефляция, достигшая 0,04% за период с 12 по 18 августа. Годовая инфляция замедлилась до 8,49%, что связано с сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию и жесткой денежной политикой ЦБ. Об этом пишет газета «Известия».

«Дефляционные процессы в категории «продукты питания» могут продлиться максимум до зимы», – отметила профессор Финансового университета Надежда Капустина.

Эксперты ожидают продолжения дефляции до середины сентября, хотя некоторые аналитики прогнозируют сохранение тенденции до конца осени. Снижение цен также наблюдается в сегменте непродовольственных товаров, включая стройматериалы и бытовую технику.

Аналитики ранее отмечали, что если до середины сентября не случится резких негативных изменений на внешнем рынке, угрожающих рублю и провоцирующих всплеск инфляции, Центральный банк может вновь пойти на снижение ключевой ставки до диапазона 16–17%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
