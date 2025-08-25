Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза

За 7 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 20,8 млрд рублей.

Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам Банка. Его объем в январе-июле 2025 года также вырос в 2 раза к аналогичному показателю 2024 года – до 11,9 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились за указанный период в 1,6 раза и составили 8,8 млрд рублей.

Ипотечный портфель Банка Уралсиб за год (с 01.08.2024 г. по 01.08.2025 г.) вырос со 131,5 млрд до 148,7 млрд рублей.

