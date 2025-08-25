Сбер передал Якутии спецтехнику для пересадки крупных деревьев

В рамках экологического проекта #ЗеленыйЧетверг 21 августа в Якутске состоялось торжественное вручение ключей от специализированной техники для пересадки крупномерных деревьев ГАУ «Якутлесресурс». Партнёром приобретения автокомплекса стало Сбербанк.

Фото: Андрей Сорокин

Договоренность о передаче техники Якутии была достигнута во время встречи главы республики Айсена Николаева и председателя правления Сбербанка Германа Грефа во время его визита в Якутск.

«Сбербанк, один из ведущих финансовых институтов России, продолжает активно поддерживать экологические инициативы в регионах. В рамках программы по озеленению городских пространств передан специализированный автомобиль для посадки крупных деревьев. Эта техника является настоящим комплексом, оснащённым всем необходимым оборудованием для эффективной и, главное, безопасной посадки крупных деревьев, что позволит значительно ускорить процесс озеленения. В первую очередь спецтехника будет задействована в озеленении столицы республики – города Якутска», – сказал Глава Якутии Айсен Николаев.

Якутия является абсолютным лидером в стране по лесовосстановлению. По итогам прошлого года республика перевыполнила плановые показатели, достигнув 107%, посадив 203,5 тысяч гектаров леса.

Управляющий Якутским отделением Сбербанка Олег Бугай отметил, что инициатива по приобретению спецтехники является частью более широкой экологической программы Сбера, направленной на улучшение качества жизни в городах и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

«Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад и помочь в создание комфортной и экологически чистой городской среды. Автокомплекс предназначен для озеленения городских территорий, питомников, ландшафтного дизайна и пересадки крупномеров. Поддержка озеленения – это важный шаг на пути к устойчивому развитию и заботе о будущем наших населённых пунктов», – добавил он.

Специальный автомобиль умеет извлекать взрослые деревья с земляным комом, сохраняя корневую систему, что обеспечивает 100%-ную приживаемость пересаженных растений. При этом подходит для деревьев с разными параметрами ствола и корневой системы.

Спецтехника может работать в зимних условиях, преодолевая мёрзлый грунт до 90 см., что важно для суровых климатических условий Якутии. Автомобиль совместимость с погрузчиками и грузовыми шасси.