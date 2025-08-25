Новости

Условия ипотеки для госслужащих будут отличаться от других льготных программ

Новая ипотечная программа для государственных служащих предусматривает уникальный механизм поддержки: компенсацию не только процентной ставки, но и части стоимости жилья.

Как пишет газета «Известия», в отличие от других льготных схем, размер субсидии не фиксирован и привязан к ключевой ставке ЦБ, что делает условия динамичными. Часть компенсируемой суммы направляется на первоначальный взнос, остальное – на уменьшение основного долга. Способ компенсации здесь иной, а сумма, которую заемщикам предстоит погашать самостоятельно, оказывается выше.

«Программа направлена на узкую категорию граждан и не окажет массового влияния на рынок недвижимости», – отметил доцент Финансового университета Петр Щербаченко.

Ранее Минфин России увеличил уровень возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотекам для поддержки реализации льготных ипотечных программ. Теперь он равняется увеличенной на 2,5 процентного пункта ключевой ставке минус максимальная ставка по льготной программе на приобретение жилья в многоквартирных домах, на ИЖС – на 3 п. п.


