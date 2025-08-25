Новости

Курс рубля в сентябре: ожидания и возможные сценарии

Рубль в сентябре сохранит повышенную волатильность под воздействием целого ряда факторов от геополитики до сезонного усиления спроса на валюту. Важнейшее значение будет иметь внешнеполитическая повестка, так как любые шаги к деэскалации вооруженного конфликта в Восточной Европе и смягчению санкционного давления поддержат курс рубля, тогда как усиление санкций станет триггером для его ослабления. Дополнительным негативным фактором выступает отмена обязательной продажи экспортерами валютной выручки, что снижает предложение валюты на рынке и постепенно давит на курс рубля.

«С точки зрения экономики и денежно-кредитной политики он будет испытывать давление со стороны сокращающегося положительного сальдо внешней торговли, а также ожидаемого продолжения смягчения монетарного курса Банком России, – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Если в сентябре ставка в соответствии с консенсусом будет снижена на 100 б.п., резкой реакции рубля не последует. При пересмотре ставки вниз на 50 б.п. или сохранении на текущем уровне его курс способен подняться выше 80 за доллар. При уменьшении ставки на 150–200 б.п. вероятна коррекция к 83–85».

Цены на нефть в районе $65–70 за баррель не создают серьезной поддержки рублю, а сезонные факторы, такие как рост спроса на валюту в начале осени, будут работать на ослабление российской валюты.

«На сентябрь прогнозируем рост пары USD/RUB диапазон 83–85 за доллар. А к концу года с учетом отмены обязательной продажи выручки и сохраняющихся внешних ограничений не исключаем достижения долларом диапазона 88–95 рублей», – резюмирует Владимир Чернов,


