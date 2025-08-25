МегаФон цифровизирует ключевые объекты транспортной сети «Газпром трансгаз Томск»

МегаФон и «Газпром трансгаз Томск» заключили соглашение о создании защищенной цифровой инфраструктуры для газотранспортных систем Сибири и Дальнего Востока, включающей в себя 14 тысяч километров трубопроводов и более 200 производственных объектов.

Новый проект предполагает формирование современной инфраструктуры связи и внедрение цифровых решений для объектов газотранспортной системы. На базе сети МегаФона будет организована защищённая инфраструктурная и мобильная связь, а также система мониторинга оборудования и программного обеспечения.

Особое внимание уделено вопросам безопасности и устойчивости работы магистральных газопроводов: оператор планирует развернуть защищенную транкинговую сеть с использованием отечественного оборудования и ПО. Надёжная цифровая среда позволит повысить контроль за производственными процессами и минимизировать технологические риски на объектах, расположенных в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока.

«Газпром трансгаз Томск» занимается эксплуатацией более 14 тысяч километров магистральных нефте- и газопроводов, и других производственных объектов, расположенных на территории Сибири и Дальнего Востока. Поэтому надёжная и защищённая связь - ключевой элемент стратегической инфраструктуры.

«Постоянно растущий спрос на качественную связь и быстрый интернет в любом уголке страны бросает МегаФону вызов, поэтому мы продолжаем строить базовые станции и модернизировать существующее телеком-оборудование даже на самых удалённых территориях. Мы первыми среди операторов сотовой связи разработали и реализовали несколько успешных кейсов полностью российского транкинга с использованием отечественного оборудования и ПО. Я уверен, что наше цифровое решение позволит “Газпром трансгаз Томск” выполнить сразу две задачи: обеспечить надежный канал передачи данных и организовать безопасную технологическую экосистему», — комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в регионах Дальний Восток и Сибирь Артем Базыль.

«Надёжная и безопасная связь – ключевой элемент эффективного управления и оперативного решения производственных задач. У нас огромная зона ответственности – от Омска до Камчатки. И поэтому важно, чтобы на наших объектах газотранспортной инфраструктуры работали передовые системы, обеспечивающие непрерывную и защищенную связь» — прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.